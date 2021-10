Covid: Gimbe, prosegue calo contagi in Puglia, -10,2%

(ANSA) - BARI, 21 OTT - A differenza di altre regioni dove si registra un lieve peggioramento, in Puglia prosegue il calo dei contagi Covid: anche nella settimana dal 13 al 19 ottobre, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, si registra una performance in miglioramento sia per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 53, sia per la diminuzione dei nuovi casi, -10,2% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 5%, e in terapia intensiva, 4%, occupati da pazienti Covid-19.

In Puglia sono state raggiunte questa mattina sei milioni di somministrazioni di vaccino anti covid e sono circa tre milioni i cittadini pugliesi completamente immunizzati. Secondo l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco "lo sforzo del servizio sanitario pugliese è stato eccezionale". "A tutti gli operatori sanitari e agli operatori della Protezione civile che hanno permesso questo risultato - dice - va il mio più caloroso ringraziamento. Chiediamo ora a quei cittadini pugliesi ancora titubanti di fare un ulteriore sforzo di fiducia". In Puglia l'84.67% della popolazione è completamente vaccinata, contro una media nazionale dell'81.23%, con un differenziale quindi del 2,97%. (ANSA).