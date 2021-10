Expo Dubai: delegazione Puglia visita Airport freezone Dafza

(ANSA) - BARI, 20 OTT - Nell'ultimo giorno di missione istituzionale per la delegazione della Regione Puglia a Dubai, l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci ha incontrato i vertici di Dubai Airport Freezone (Dafza), una zona economica franca a Dubai, che supporta l'insediamento delle società e la creazione delle attività. Dafza - spiega una nota della Regione - è una delle zone franche in più rapida crescita della regione, che contribuisce al 4,7% del Pil di Dubai.

Consente agli investitori internazionali una configurazione aziendale e un'esecuzione di servizi completamente esenti da dazi. Esteso su un'area di 696.000 metri quadrati, comprende 18 edifici e 256 magazzini.

"Uno degli obiettivi di questa missione istituzionale - commenta l'assessore Delli Noci - è provare a capire i modelli di business di un Paese in enorme sviluppo e provare a costruire opportunità di cooperazione e di investimento. Voglio ricordare che negli ultimi dieci anni gli scambi commerciali verso gli Emirati hanno registrato un saldo costantemente positivo per la Puglia. Le esportazioni, infatti, dal 2011 al 2020, hanno sempre superato le importazioni. Con questo presupposto, abbiamo incontrato oggi i vertici di Dafza, ai quali abbiamo presentato il nostro sistema aeroportuale strettamente legato al sistema portuale. Condizioni favorevoli per le imprese che vogliono investire nella nostra regione, per rafforzare le relazioni di scambio con gli Emirati Arabi Uniti e condizioni - conclude Delli Noci - che rendono la Puglia un hub centrale nel Mediterraneo".

"Siamo venuti qui a offrire le nostre quattro zone franche speciali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie - spiega il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile - e siamo venuti qui anche a verificare la qualità delle loro zone franche. Sviluppare partnership è l'obiettivo del futuro, da soli si fa ben poco". (ANSA).