Calcio: Pari tra Bari e Foggia nel derby al San Nicola

BARI, 20 OTT - Pari al San Nicola tra Bari e Foggia in un derby per un'ora giocato con ritmo e intensità in un San Nicola gremito da 20431 spettatori.

Mignani schiera Botta e compagni con il 4-3-1-2, mentre Zeman risponde con il tradizionale 4-3-3: la contesa è senza tatticismi, con tanti capovolgimenti di fronte e buone trame che partono dai piedi dei rispettivi kingmaker, Maita e Petermann.

L'avvio dei biancorossi è brillante con due occasioni non finalizzate da Cheddira, mentre il Foggia risponde con una conclusione di Ferrante smanacciata da Frattali. Alla mezz'ora il Bari reclama un calcio di rigore per fallo in area di Ferrante su deviazione aerea di Terranova, ma l'arbitro Gualtieri lascia correre. Al 43' arriva il vantaggio dei padroni di casa con una devozione di testa di Maita a porta vuota dopo una uscita a vuoto del portiere Alastra.

Nella ripresa la gara è più tattica e il Bari si fa vivo in avanti solo al quarto d'ora con Ricci, mentre poco dopo una conclusione di Cheddira è respinta da Alastra. Al 24'st il pari di Ferrante, che sfugge a Terranova e con uno spettacolare diagonale batte Frattali. Nel finale Mignani gioca la carte degli innesti di Antenucci e Simeri per Cheddira e Marras, ma il Foggia contiene al meglio il forcing avversario.

Il Bari resta primo in classifica, ma il Catanzaro secondo (vittorioso a Latina) riduce il distacco a soli quattro punti.

