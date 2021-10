Tumore al seno: trullo Sovrano diventa rosa per prevenzione

(ANSA) - BARI, 19 OTT - Il trullo Sovrano illuminato di rosa per diffondere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. Il Comune di Alberobello aderisce anche quest'anno all'iniziativa 'Nastro Rosa-LILT for Women' promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e, in collaborazione con Anci, accenderà ogni sera, fino a fine ottobre, un faro rosa sul trullo Sovrano, uno dei cinque siti di Alberobello patrimonio dell'umanità che quest'anno festeggia i 25 anni del riconoscimento Unesco. L'iniziativa è in collaborazione con Engie e Unique Eventi. Il tumore della mammella continua ad essere il 'Big Killer' delle donne e sebbene sia una malattia sempre meno letale, a livello d'incidenza continua invece a crescere, colpendo anche donne più giovani, nella fascia 30-35 anni: in questo contesto, che conta circa 55.000 nuove diagnosi ogni anno, la prevenzione non deve essere trascurata, sottolinea Lilt. "Illuminare il trullo Sovrano di rosa significa tenere sempre accesa una luce sull'importanza della prevenzione - dice il sindaco Michele Longo -. Accogliere l'invito di Lilt è un nostro dovere nel segno del benessere di tutte le donne del mondo nella ferma convinzione che la prevenzione può salvare la vita" (ANSA).