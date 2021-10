Libri:presentato volume su Gio Ponti e Concattedrale Taranto

(ANSA) - TARANTO, 19 OTT - "La presentazione a Roma del volume 'Gio Ponti e la Concattedrale di Taranto - Genesi di un'architettura: dall'idea originaria alla forma finita', nella sala Spadolini al Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, ha celebrato un'opera architettonica che per Taranto è un autentico simbolo". Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, presente nella Capitale per portare il saluto della comunità. Il primo cittadino ne ha sottolineato il valore, "individuando - spiega in una nota - nella Concattedrale stessa, ma anche nella rivalutazione storica e culturale che la sta coinvolgendo, elementi tangibili del percorso di rinascita imboccato dalla città. La Concattedrale appartiene profondamente a Taranto, è un compendio dei suoi elementi identitari, ne è simbolo nel senso più nobile del termine. Oggi rappresenta anche il ritrovato orgoglio della città, che vuole immaginarsi diversa, in transizione". Il sindaco ha ricordato il sostegno del Comune all'Arcidiocesi e la collaborazione "con essa alla ristrutturazione dell'opera, alla riqualificazione delle vasche, all'illuminazione della vela e alla generale sistemazione delle aree circostanti, sottoscrivendo un accordo che punta più in alto, però: consentire alla città di riappropriarsi di un autentico capolavoro dell'architettura del '900". (ANSA).