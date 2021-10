Expo Dubai: delegazione Puglia visita società aerostrutture

(ANSA) - BARI, 19 OTT - La delegazione pugliese guidata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, ha visitato oggi l'azienda Strata Manufacturing PJSC (STRATA), una società specializzata nella realizzazione di aerostrutture in materiali compositi, nell'ambito della missione a Expo Dubai.

"Questa missione istituzionale - ha detto Emiliano - ha l'obiettivo di far conoscere la Puglia e le sue eccellenze al mondo imprenditoriale, scientifico e della ricerca degli Emirati Arabi Uniti, di stringere relazioni e avviare future collaborazioni. Per questa ragione, abbiamo impegnato la giornata di oggi per visitare e conoscere direttamente realtà di grande rilievo nel settore dell'aerospazio, dell'innovazione e della ricerca".

STRATA è stata fondata nel 2009 e ha realizzato partnership con i principali produttori di aerostrutture tra cui Airbus, Boeing e Leonardo-Finmeccanica Aerostructures Division, così come Tier supplier di Pilatus, SAAB e SABCA.

Nella mattinata l'assessore Delli Noci, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, la direttrice del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il direttore progetti speciali di Aeroporti di Puglia Patrizio Summa, Giuseppe Acierno presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale, e le imprese e startup pugliesi parte della delegazione, hanno visitato il parco tecnologico Sharjah Research, Technology and Innovation Park Free Zone (SRTI Park). La visita, ha commentato Delli Noci, ha l'obiettivo di "costruire un sistema di relazioni capace di rafforzare i rapporti con un partner importanti come gli Emirati Arabi Uniti, e dall'altro quello di creare un sistema di scambi che rafforzi la cooperazione scientifica attraverso la mobilitazione di studenti e la realizzazione di progetti di ricerca comuni". (ANSA).