Droga: 50 piante marijuana innaffiate con acqua canile Bari

(ANSA) - BARI, 18 OTT - Una piantagione di marijuana composta da circa 50 piante è stata scoperta e sequestrata nella zona industriale di Bari. Le piante, hanno accertato gli investigatori, erano innaffiate con acqua del vicino canile comunale, al cui impianto coloro che curavano la piantagione si sarebbero allacciati indebitamente.

In particolare, i poliziotti, a seguito di una segnalazione al 113, sono intervenuti in un'area rurale della zona industriale, dove hanno rinvenuto la piantagione: circa 50 piante e un piccolo impianto di irrigazione che si serviva indebitamente dell'acqua del vicino canile. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. Le indagini proseguono per identificare i responsabili. (ANSA).