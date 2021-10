Ballottaggi: in Puglia ha votato il 53,9%, in calo

(ANSA) - BARI, 18 OTT - E' stata del 53,9%, in calo di 10 punti rispetto al dato del primo turno (63,9) l'affluenza alle urne in Puglia nei cinque Comuni chiamati al ballottaggio per la scelta del sindaco. La media è superiore al dato nazionale che (a dati non definitivi) è di oltre il 49,6%.

A Cerignola, in provincia di Foggia, ha votato il 48,23% degli elettori (al primo turno ora erano stati il 59,44%); nel Barese, a Noicattaro ha votato il 57,88% (66,64) e a Ruvo di Puglia, dove c'è stata la partecipazione più alta della regione, il 60,05% (62,95).

In provincia di Taranto, a Ginosa ha votato il 55,25% (63,98), e Massafra il 54,43% (70,02). (ANSA).