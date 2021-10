Scuola: Asl Bari, vaccino ha abbattuto i contagi Covid

(ANSA) - BARI, 16 OTT - L'effetto vaccino nelle scuole di Bari e provincia ha quasi annullato la circolazione del virus.

La conferma arriva dall'esito del monitoraggio Covid negli istituti scolastici del territorio provinciale condotto dall'Epidemic Intelligence Center della Asl di Bari: si è passati da 243 nuovi casi positivi alla settimana (11-16 ottobre 2020) a 8 nuovi casi positivi settimanali attuali, con una riduzione in un anno pari al 97 per cento. "É una soddisfazione immensa - dice l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - i ragazzi e le loro famiglie hanno dimostrato con i fatti quanto sia importante per loro frequentare la scuola in sicurezza. Ed è la vaccinazione l'unico mezzo che fattivamente assicura la sicurezza nelle aule. Bravi". Il calo dei contagi, secondo l'Asl, "è riconducibile alla adesione massiccia alla campagna vaccinale dei giovanissimi che, in particolare nella fascia di età 12- 19 anni, mette in risalto percentuali piuttosto elevate.

L'esempio più virtuoso è nella città di Bari, dove ad oggi il 90 per cento dei ragazzi che frequentano gli istituti secondari di primo e secondo grado ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l'85 per cento ha completo il ciclo vaccinale". "La risposta alla vaccinazione dei ragazzi e l'effetto speculare che ha comportato nella riduzione dei casi positivi nelle scuole - commenta il direttore generale della ASL, Antonio Sanguedolce - dimostrano che questa è una generazione evoluta, non facilmente influenzabile dalle fake news, nonostante il rapporto quotidiano con il mondo della rete e dei social. Abbiamo imparato una lezione di vita, di maturità e senso civico dai più giovani e dalle loro famiglie". (ANSA).