Green pass: flop protesta a Bari, 'siamo cittadini a tempo'

(ANSA) - BARI, 15 OTT - Una ventina di persone ha partecipato questa mattina a una manifestazione di protesta contro l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass, convocata da un gruppo di studenti universitari e cittadini in piazza Cesare Battisti a Bari, davanti al palazzo Ateneo.

"Siamo cittadini a tempo - dicono - la nostra cittadinanza dura 12 mesi, quando il green pass, e poi scade. Questa è discriminazione e noi non ci stiamo". Al sit-in hanno partecipato anche alcune famiglie con bambini che in piazza hanno sventolato piccole bandiere dell'Italia. Su un cartello esposto da una manifestante c'era stampata una pagina della Gazzetta Ufficiale con il frontespizio della Costituzione e sotto scritto "ecco il mio green pass". (ANSA).