Expo Dubai: Emiliano, occasione eccezionale per la Puglia

(ANSA) - BARI, 15 OTT - La Regione Puglia sarà protagonista all'Expo di Dubai nella 'Space Week', dal 17 al 23 ottobre, per una settimana dedicata alla promozione delle eccellenze dell'aerospazio pugliese. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci guideranno la delegazione istituzionale che porterà all'Expo nove imprese dell'aerospazio e nove start-up innovative pugliesi.

Tanti gli eventi in programma durante. Il 17 ottobre sarà inaugurato nello White Space del Padiglione Italia la mostra "Un viaggio nella bellezza e nell'innovazione: Puglia, la regione dell'aerospazio": in vetrina i prodotti e i prototipi realizzati dal sistema regionale rappresentato da Politecnico di Bari, Università del Salento e Università di Bari, dai centri di ricerca, dal Distretto Tecnologico Aerospaziale e da alcune piccole e medie imprese innovative.

Momento di punta della 'Space Week' pugliese sarà il Forum internazionale dedicato alla New Space Economy, in programma lunedì 18 ottobre 2021 nel Padiglione Italia, che sarà trasmesso in diretta streaming. "La partecipazione della Regione Puglia all'Expo di Dubai rappresenta un'occasione eccezionale per promuovere e valorizzare le nostre politiche nei campi dell'innovazione e dello sviluppo economico - dichiara Emiliano - faremo conoscere al mondo le eccellenze regionali in campo tecnologico, produttivo e scientifico. Abbiamo in programma incontri e occasioni di scambio con gli operatori internazionali presenti all'evento, metteremo in atto azioni di marketing territoriale, finalizzate all'attrazione di nuovi investimenti".

"Vogliamo promuovere l'immagine della Puglia nel mondo - conclude - e come sempre cercheremo di far conoscere la bellezza della nostra terra e di stringere legami che possano generare crescita, occupazione, progresso e benessere". (ANSA).