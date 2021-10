Covid: in Puglia 93 nuovi casi e due decessi

(ANSA) - BARI, 14 OTT - Oggi in Puglia si registrano 93 nuovi casi di Coronavirus su 13.791 test giornalieri (0.67% positività) e 2 decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 7 nella provincia Barletta-Andria-Trani. 7 nel Brindisino, 28 nel Foggiano, 19 nel Leccese, 20 in provincia di Taranto.

Provincia in corso di definizione per altri 2 casi.

Attualmente in Puglia sono positive 2.168 persone, di cui 131 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

