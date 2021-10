TTG Rimini: ministro Garavaglia visita stand Puglia

(ANSA) - BARI, 13 OTT - Il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, oggi ha visitato lo stand della Puglia al TTG, Fiera di Rimini. Lo comunica Pugliapromozione, agenzia della Regione Puglia, in una nota in cui si riportano le dichiarazioni del ministro. "Quando a marzo di quest'anno - ha affermato Garavaglia - ho detto agli operatori sarà un'estate serena come lo scorso anno, mi hanno dato del matto. E invece abbiamo avuto un'estate anche migliore di quella del 2019 in tante realtà del Paese". Il ministro è stato accolto da Patrizio Giannone, dirigente Sezione Turismo della Regione Puglia, e da circa sessanta operatori che partecipano alla Fiera.

Secondo i primi dati dell'Osservatorio del Turismo della Regione, per la Puglia è positivo il bilancio degli arrivi turistici nella stagione estiva 2021: a luglio i numeri hanno superato quelli dell'estate 2019, l'ultima prima della pandemia (+1,5% sul totale e +11,5% sugli arrivi nazionali). "La Puglia - commenta il dirigente Strategico dell'agenzia, Luca Scandale - si è confermata tra le mete più ambite del turismo. A trainare la ripresa è stato soprattutto il turismo nazionale, sul quale avevamo investito anche con la nostra campagna di comunicazione, sebbene si sia registrato anche il ritorno dei turisti internazionali". (ANSA).