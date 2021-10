Teatro: al Kismet di Bari 29 spettacoli sul mondo che cambia

(ANSA) - BARI, 13 OTT - Si intitola 'Tutto cambia' la stagione 2021-2022 del teatro Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico, con 29 titoli, tra anteprime nazionali, debutti regionali, spettacoli per adulti e ragazzi, in programma dal 19 ottobre al 10 aprile nella rinnovata sala da 400 posti. La stagione, con il contributo di ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, rientra nella programmazione di Teatri di Bari.

"Ci troviamo in un momento di cambiamenti epocali - spiega Teresa Ludovico - in quella zona di confine tra luce e ombra nella quale tocca agli artisti riportare un po' di luce sul mondo. Questa è la funzione dell'arte e del teatro".

Si parte il 19 ottobre con "Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale', di e con Concita De Gregorio, che dà voce in un'ultima orazione funebre a cinque donne (Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi), accompagnata dalla musica di Erica Mou. A dicembre va in scena 'Quanto Basta' di Alessandro Piva. Poi Emma Dante con lo spettacolo 'Pupo di Zucchero', Roberto Latini con 'In Exitu', Dino Abbrescia e Paolo Sassanelli nel debutto nazionale di 'Ti faccio la festa', e Antonio Rezza con lo spettacolo 'Bahamut'.

Chiuderà la stagione 'Il bacio della vedova di Israel Horovitz' di Teresa Ludovico. Nove i titoli della sezione 'Famiglie a teatro', in programma il pomeriggio della domenica, tra cui 'Tarzan ragazzo selvaggio' con Luigi D'Elia e 'Celestina e la luna' con la regia di Damiano Nirchio.

Confermate la rassegna letteraria curata dal presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia, e la rassegna teatrale del progetto 'Sala Prove' nell'istituto penitenziario minorile Fornelli di Bari.

Il programma completo della stagione è disponibile sul sito di www.teatridibari.it. (ANSA).