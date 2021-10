Forza Nuova: Cgil e Anpi Puglia, 'mai più fascismi'

(ANSA) - BARI, 12 OTT - "Mai più fascismi. Difendiamo la Costituzione". E' il titolo del ciclo di iniziative della Cgil Puglia in collaborazione con l'Anpi regionale, per portare nelle scuole e nelle fabbriche copie della Costituzione "che vogliamo distribuire a tutti gli studenti e ai lavoratori, assieme a un vademecum esplicativo su principi ispiratori e la loro declinazione nella Carta", spiega il segretario generale Cgil Puglia Pino Gesmundo. Il ciclo di iniziative comprenderà anche l'evento in programma il 3 novembre a Cerignola (Foggia), per il 64esimo anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, con una lectio magistralis dello storico Luciano Canfora, e la commemorazione di Benedetto Petrone, il militante comunista ucciso il 28 novembre del 1977 a Bari da una squadraccia neofascista.

"Non semplici momenti di memoria - aggiunge Gesmundo - ma di conoscenza della nostra storia e di quei valori di democrazia che uomini e donne di questa terra hanno difeso e rappresentato l'ungo tutto l'arco del '900. Un patrimonio di tutti che è il primo baluardo di democrazia contro ogni idea discriminatoria e di sopraffazione, quali sono quelle dei neofascisti".

La prima tappa di questo ciclo in appuntamenti sarà la manifestazione di sabato 16 a Roma dopo l'assalto alla sede della Cgil nazionale. Il presidente dell'associazione partigiani della Puglia, Ferdinando Pappalardo, ha evidenziato che "quello che è successo a Roma è di una gravità impressionante che non può essere sottovalutata e che doveva essere previsto. Lo Stato non può farsi cogliere impreparato in queste circostanze. C'è stata qualche falla evidente, perché le istituzioni democratiche vanno difese dai propri nemici. Adesso bisogna prosciugare il terreno e impedire che queste iniziative si ripetano". (ANSA).