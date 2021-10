Lavoro: Fiom, Giorgetti a Bari,si confronti con noi

(ANSA) - BARI, 08 OTT - "Siamo venuti a conoscenza della visita del ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, allo stabilimento Bosch di Bari. Per il ministro sarebbe un segnale importante se volesse confrontarsi anche con i lavoratori del settore". E' quanto afferma il segretario generale della Fiom Cgil Bari, Ciro D'Alessio, in una nota.

Nello stesso comunicato il sindacalista fa sapere di voler invitare il ministro "al dibattito in programma stasera" a Bari "sul ruolo del settore metalmeccanico per lo sviluppo del Mezzogiorno, con la segretaria generale della Fiom Francesca Re David e il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio".

Nel dibattito, precisa il sindacalista, si parlerà di "grandi temi della transizione ambientale e degli investimenti del Pnrr che richiedono una discussione tra Governo e parti sociali per regolarne l'attuazione e assicurare a territori, cittadini e lavoratori uno sviluppo equo e sostenibile che tuteli occupazione e ambiente". (ANSA).