Mostre: apre a Bari 'Left hand' di Dino Clavica

(ANSA) - BARI, 06 OTT - La mano sinistra, quella considerata meno utile, più nascosta, diventava il centro di un mondo inesplorato e visionario, sempre pregno di significati, i più svariati. E' l'idea che attraversa la serie di opere di Dino Clavica, da lui stesso intitolata "Left hand" che da domani sarà esposta nella omonima mostra allestita nello Spazio Murat (Piazza del Ferrarese), fino al 23 ottobre. La mostra è prodotta dall'associazione Veluvre - Visioni Culturali, della quale l'artista è stato presidente fino alla sua scomparsa quasi due anni fa.

Artista di talento, "artista per alibi"- come lui stesso amava definirsi -, costantemente impegnato nell'animazione culturale a più livelli, Clavica, è scomparso improvvisamente il 5 dicembre 2019, a soli 43 anni.

La mostra, con opere selezionate da Mario Brambilla, fotografo e art director, è realizzata da Veluvre in collaborazione con Libreria Laterza e Mosae Milano open studio - architecture engineering (che cura l'allestimento), con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Accanto alle trenta opere, stampate su pannelli forex delle dimensioni di 50X67 cm, in un dialogo perfetto con lo spazio che le ospita, anche una sezione dedicata ai video realizzati dall'artista.

L'esposizione è parte di un progetto più ampio che comprende la produzione di un catalogo sull'artista Dino Clavica, che sarà edito dalle Edizioni della Libreria Laterza, con i testi, tra gli altri, di Pietro Marino, critico d'arte, e Oscar Iarussi, giornalista e saggista. (ANSA).