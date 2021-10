Droga: coltivano marijuana sul balcone, 2 denunce nel Barese

(ANSA) - BARI, 06 OTT - Coltivavano piante di marijuana sui balconi delle loro abitazioni, nel centro di Modugno, nel Barese. Due persone, un 61enne con precedenti penali per reati di droga e un 36enne incensurato, sono stati denunciati dai carabinieri per coltivazione illegale di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio.

A casa del 61enne i militari hanno scoperto sul balcone tre piante di canapa indiana alte tra i 110 e i 160 centimetri, visibili dalla strada. Durante la perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, sono state trovate altre dosi di hashish. In un successivo controllo a casa di un 36enne incensurato, sul quale i militari da tempo avevano sospetti, sono state scoperte 4 piante di cannabis indica dell'altezza di 160 centimetri, alcune decine di dosi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

In entrambi i casi lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà. (ANSA).