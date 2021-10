Pop.Bari: banca non sarà responsabile civile in processo

(ANSA) - BARI, 05 OTT - La Banca popolare di Bari non sarà responsabile civile nel processo nei confronti dei suoi ex vertici perché nei confronti dell'istituto di credito è stato violato il diritto di difesa in relazione alla mancata notifica di accertamenti tecnici irripetibili. Lo ha deciso il Tribunale di Bari, presidente del collegio Marco Guida, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca, che nel processo è già costituita come parte civile e che oggi è stata estromessa nel suo ruolo di responsabile civile.

L'estromissione - secondo il provvedimento del Tribunale - non pregiudica il diritto delle parti civili (tra cui vi sono migliaia di azionisti) a chiedere un risarcimento dei danni in sede civile.

Il processo è a carico di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generale dell'istituto di credito barese, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti, e di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Bankitalia e Consob. (ANSA).