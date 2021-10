Nobel Parisi stregato da tamburelli,balla Pizzica in Salento

(ANSA) - BARI, 05 OTT - "È riuscito a dominare il caos ma non il ritmo del tamburello". Così la Fondazione La Notte della Taranta commenta il video in cui il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, balla la pizzica, tipica danza della cultura popolare salentina. Nel video, pubblicato dalla Fondazione, si vede il professor Parisi danzare un po' impacciato ma determinato a sostenere il ritmo della Taranta.

"Ospite speciale nel 2018 del progetto Scicafé che si è svolto a Martignano nel Palazzo Palmieri - scrive la Fondazione - il professor Parisi ha preso parte alla sperimentazione didattica avviata dall'Istituto Comprensivo di Calimera, partita dagli alunni della classe terza della scuola secondaria di Martignano: incontro tra studenti e scienziati tra i luoghi di aggregazione del paese".

Infine, l'invito rivolto per il Concertone 2022 a Melpignano: "Lo aspettiamo per i 25 anni della notte Taranta", conclude la Fondazione. (ANSA).