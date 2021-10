Micaela Ramazzotti, racconto le donne selvagge

(ANSA) - BARI, 02 OTT - Voce un po' rauca, cadenze infantili e uno sguardo semplice senza malizia, Micaela Ramazzotti, tailleur nero e scarpe oro, si è presentata così al Petruzzelli di Bari dove ha tenuto una masterclass al Bif&st che stasera le consegnerà il Federico Fellini Award per l'eccellenza cinematografica. Un modo di essere, il suo, che forse non a caso ricorda quella Monica Vitti che è la sua attrice di riferimento, come ribadisce più volte nella sua lezione.

Impegnata sul set di SETTE DONNE E UN MISTERO, remake del film di Francois Ozon Otto donne e un mistero, a firma di Alessandro Genovesi, dice dei suoi personaggi: "Non sono creature fragili, casomai selvagge, che stanno al mondo in modo diverso. La diversità è per me magica e preziosa, le mie donne non corrono, è piuttosto la vita che corre intorno a loro". La vocazione l'ha avuta subito: "Da ragazzina mi chiudevo nell'armadio a doppia anta, con tanto di specchio, e dicevo le battute. Allora mi piaceva Julia Roberts. Quell'armadio era il mio camerino, lì trovavo la pace".

E' orgogliosa delle sue origini: "Sono loro che mi hanno dato la grinta e anche la voglia di scappare all'Axa (un quartiere di Roma, ndr) dove non c'era neppure il cinema". Attori e registi di riferimento? "Gena Rowlands, Ken Loach, Bong Joon-ho, regista di PARASITE, Monica Vitti e Alberto Sordi. Quando mi capita di guardare questi ultimi due mi riempiono l'anima e mi passa ogni depressione". (ANSA).