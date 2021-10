Street art:nel centro storico di Taranto 'opera di comunità'

(ANSA) - TARANTO, 01 OTT - E' stata inaugurata questa mattina a Taranto l'opera di street art "Non sono un murales-Segni di comunità", un evento diffuso in 120 luoghi d'Italia, che vede coinvolte contemporaneamente diverse comunità nella realizzazione di un'opera d'arte corale. Promosso da Acri insieme alle Fondazioni di origine bancaria, l'evento si tiene in occasione della nona Giornata europea delle fondazioni.

Il murales è stato realizzato su una parete del palazzo di proprietà dell'architetto Michelangelo Lentini, allocato in pendio Lariccia. "Il sito è stato segnalato dal Comune di Taranto ed è stato approvato dalla Soprintendenza ai Beni ambientali e Artistici", spiegano i promotori. Anche la città di Taranto ed Europa Solidale, dunque, hanno messo a disposizione un luogo simbolico della comunità per invitare i più giovani a prendersene cura, a lavorare insieme per un progetto comune, a reinterpretare in chiave personale uno stencil creato per l'occasione dallo street artist LDB-Lorenzo di Bari.

Il disegno, realizzato dal giovane urban artist pistoiese, raffigura un adulto che allaccia le scarpe a un bambino, il quale, con lo zaino sulle spalle, fissa lo spettatore con l'espressione di chi sta partendo per un viaggio e guarda al futuro carico di aspettative.

Il progetto grafico è invece stato curato dalla professoressa Maria Messinese, socia dell'associazione Europa Solidale e docente di grafica presso l'IPS Cabrini, che ha coinvolto gli alunni della quinta classe dell'indirizzo grafico dell'IPS Cabrini a produrre uno studio personale. Alla realizzazione del murales hanno collaboratori alcuni bambini del Centro Educativo Diurno "La mediana". (ANSA).