Gianfranco Rosi, dopo Notturno torno a girare in Italia

(ANSA) - BARI, 01 OTT - "Il mio prossimo film? Ho già scritto un soggetto piccolo... Quello che posso dire per ora è solo che torno a girare in Italia, ma ancora non sono andato neppure nei luoghi. È stato un anno difficile, un anno passato su zoom prima per la campagna degli Oscar e poi per portare Notturno in giro per il mondo". Solo poche parole di Gianfranco Rosi per annunciare al Bif&st il suo prossimo lavoro durante la masterclass che il Leone d'oro a Venezia con Sacro Gra ha tenuto al Petruzzelli dove la sera del 1 ottobre riceve il Premio Fellini per l'eccellenza cinematografica. (ANSA).