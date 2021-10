Covid: in Puglia 172 casi (1,18% dei test) e tre morti

(ANSA) - BARI, 01 OTT - Oggi in Puglia si registrano 172 casi di Coronavirus, su 14.491 test giornalieri (1,18% positività), e tre morti. Delle 2.579 persone attualmente positive, 142 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva.

I 172 casi odierni sono stati individuati 51 nel Barese, 7 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 12 nel Brindisino, 37 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 15 nel Tarantino; mentre per altri quattro casi è in corso di definizione la provincia. (ANSA).