Ricercato da giugno, arrestato durante furto in ex Om a Bari

(ANSA) - BARI, 29 SET - Un pluripregiudicato di Bitonto, nel Barese, il 65enne Raffaele Gernone, ricercato da giugno per scontare una pena definitiva a 2 anni e 8 mesi, è stato sorpreso dai carabinieri mentre rubava cavi e altri oggetti in ferro dall'interno dello stabilimento industriale dell'ex Om Carrelli nella zona industriale di Modugno (Bari).

I militari della compagnia di Modugno lo hanno trovato nel capannone durante una ispezione a seguito di segnalazione giunta al 112. Il 65enne vi si era introdotto con l'auto alla ricerca, come da lui stesso poi ammesso, di qualcosa da asportare.

All'esito del controllo i carabinieri hanno accertato che a suo carico pendeva da mesi un ordine di carcerazione e, inoltre, che l'uomo, del quartiere bitontino di Palombaio, guidava l'auto senza patente e senza assicurazione.

E' stato quindi portato in carcere per la pena da scontare relativa a furti commessi nella provincia di Bari tra il 2014 e il 2018, ed è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e guida senza patente mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. (ANSA).