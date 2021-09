Giustizia: ministra Cartabia a Bari per visita uffici

(ANSA) - BARI, 28 SET - La ministra della Giustizia Marta Cartabia è arrivata a Bari, accolta nel palagiustizia penale di via Dioguardi dal procuratore Roberto Rossi, per una visita agli uffici giudiziari e alla cosiddetta seconda torre Telecom che nei prossimi mesi ospiterà la Procura, in aggiunta all'attuale edificio dove hanno sede Procura e Tribunale.

Oltre al procuratore ad accoglierla c'erano il sottosegretario alla Giustizia, l'avvocato barese Francesco Paolo Sisto che l'accompagna nella visita e il presidente della Camera penale di Bari, l'avvocato Guglielmo Starace.

Appena arrivata, la ministra ha fatto le "congratulazioni" a Rossi, da ieri ufficialmente procuratore di Bari dopo la nomina da parte del Csm lo scorso 8 settembre.

Successivamente la ministra parteciperà ad una riunione nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di piazza Enrico De Nicola con il presidente della Corte d'Appello di Bari Franco Cassano. (ANSA).