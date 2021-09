Giustizia: Cartabia, edilizia è grande tema non solo a Bari

(ANSA) - BARI, 28 SET - "L'edilizia è il grande tema qui a Bari, dove la ferita è più profonda, ma è un problema serio in tanti distretti di Corte di Appello". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la sua visita a Bari.

Aveva preparato dieci pagine sulla riforma dell'ufficio del processo, come sta facendo in vari distretti del Paese, ma "quando l'impatto con una Corte di Appello parte dalla visita dei locali delle torri che temporaneamente, per emergenza, ospitano gli operatori della giustizia, non ci si può limitare ai convenevoli" ha detto.

"L'immagine delle tende - ha ricordato la ministra - chiamava a una risposta pronta, urgente, immediata, era il 2018 e l'idea che lo Stato rispondesse dieci anni dopo, mi sembrava semplicemente inaccettabile" ha detto, riferendosi all'iniziale cronoprogramma che prevedeva la consegna del primo lotto del nuovo Parco della Giustizia di Bari nel 2028. (ANSA).