Made in Italy:due aziende della Puglia tra le 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Le aziende pugliesi Andriani e Gruppo Master sono tra le vincitrici della quarta edizione del "Deloitte Best Managed Companies Award", premio istituito da Deloitte Private e sostenuto da Elite - il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita -, da Confindustria e da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell' Università Cattolica.

"Andriani e Gruppo Master si confermano due eccellenze dell'imprenditoria pugliese, sono due aziende giovani e dinamiche, che esprimono il meglio della imprenditoria del Sud Italia e che costituiscono un modello per tante altre imprese di questo territorio", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio Bmc. (ANSA).