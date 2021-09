Grande partecipazione a Bari per BigEye Sup Race

(ANSA) - BARI, 26 SET - Bari ha ospitato questo fine settimana la 'BigEye Sup Race', evento sportivo patrocinato dal Comune di Bari e dal Coni Puglia e valido per il campionato italiano di categoria Sup e paddleboard race 2021 surfing Fisw: alla manifestazione hanno partecipato decine di sportivi, compresi tanti bambini. La disciplina ha oltre mille tesserati in Puglia.

Da sabato mattina fino a oggi pomeriggio la spiaggia barese di Pane&Pomodoro è stata trasformata in un villaggio sportivo dedicato sia agli atleti che praticano la disciplina del Sup che a curiosi che, approfittando delle lezioni gratuite offerte dall'associazione barese BigEye, hanno 'scoperto' questo sport che unisce alcuni movimenti della canoa con quelli del surf.

Il commento dell'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli: "Grazie al corridoio di lancio istallato dall'amministrazione comunale per questa disciplina, tanti giovani si sono avvicinati al Sup. Continueremo a valorizzare gli sport nautici, nella speranza che le associazioni continuino a organizzare eventi sportivi a Bari, città dove l'estate dura di più che altrove". (ANSA).