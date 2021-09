Centenario morte Di Vagno: Decaro, ognuno difenda la libertà

(ANSA) - CONVERSANO (BARI), 25 SET - "Essere qui oggi ci serve a ricordare che di uomini speciali come Giuseppe Di Vagno sicuramente ne nascono pochi, ed è per questo che ognuno di noi, nel suo breve o lungo passaggio, è chiamato ogni giorno a fare il possibile per migliorare le cose nella sua casa, nel suo paese o a di migliaia di chilometri di distanza, non importa.

Perché non c'è diritto che non debba essere conquistato e non c'è libertà che non debba essere difesa". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, intervenendo alle celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe Di Vagno, parlamentare socialista pugliese ucciso da un gruppo di fascisti il 25 settembre 1921. (ANSA).