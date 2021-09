Tuffi: in gara Cliff diving anche italiana Elisa Cosetti

(ANSA) - BARI, 24 SET - La Red Bull Cliff Diving World Series è arrivata alla tappa conclusiva, in programma domenica a Polignano a Mare (Bari). Quest'anno, per la prima volta, alla finale mondiale parteciperà Elisa Cosetti, prima donna italiana a prendere parte alla competizione internazionale di tuffi, sulla scia del campione nazionale Alessandro De Rose, vincitore della tappa italiana del Red Bull Cliff Diving nel 2017, bronzo ai mondiali di Budapest 2017 e quinto ai mondiali di Gwangiu 2019 dai 27 metri.

La Cosetti - giovanissima tuffatrice di 19 anni triestina, trampolinista e piattaformista - è stata ammessa all'evento come wildcard: si è innamorata dei tuffi all'età di 8 anni, e ha scelto questa disciplina dopo l'evento Red Bull nella città giuliana con Alessandro De Rose e Gary Hunt.

"Seguivo le gare di high diving - dichiara la Cosetti - anche prima di iniziare a tuffarmi dalle grandi altezze e questo circuito mi è sempre piaciuto. Poter esordire proprio in occasione della finale mondiale del Red Bull Cliff Diving a Polignano, insieme a tante campionesse internazionali, è un sogno che si realizza". "Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitata e la Federazione Italiana Nuoto che, con il suo progetto, mi ha dato l'opportunità di allenarmi nelle condizioni e con gli strumenti migliori all'interno del Centro Federale a Roma, dove in meno di un anno siamo riusciti a costruire un programma di gara", conclude l'atleta triestina.

"Dalla tappa di Polignano mi aspetto non solo tante emozioni.

Quest'anno sono doppiamente felice, perché non sono da solo.

Insieme alla squadra che viene a sostenermi, c'è anche un'altra italiana a gareggiare: Elisa Cosetti, che esordirà nel circuito della Red Bull Cliff Diving World Series e a cui sono molto affezionato, così come a questo luogo che ho sempre nel cuore": questo il commento el campione italiano Alessandro De Rose.

Domenica la gara sarà trasmessa sui canali Red Bull e, a partire dalle ore 13.50, anche in diretta televisiva in esclusiva in chiaro su Dmax canale 52. (ANSA).