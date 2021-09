Clima: anche a Bari studenti in piazza dopo due anni

(ANSA) - BARI, 24 SET - Anche a Bari gli studenti dei Fridays for future sono tornati a scendere in piazza dopo due anni per aderire allo sciopero globale del clima. L'ultimo corteo risale al novembre 2019, prima della pandemia. Alcune centinaia di studenti baresi stanno manifestando, come in altre città della regione e del Paese, per chiedere con striscioni e megafoni "giustizia climatica".

"È ora che cominci la rivoluzione" è scritto su alcuni striscioni. "Cambiamo il sistema non il clima", "Ci avete rotto i polmoni" sono solo alcuni degli slogan scelti per il sit-in in corso in piazza Libertà, davanti alla sede della Prefettura di Bari.

Al centro della manifestazione non soltanto le questioni climatiche, ma anche "la giustizia sociale che deve andare di pari passo con quella ambientale", e la scuola: "dopo quasi due anni di didattica a distanza a causa della pandemia, pretendiamo una scuola in presenza" dicono i ragazzi, lamentando che "la vera criticità sono i mezzi di trasporto dove si creano assembramenti e per i quali nulla è stato fatto in tutto questo tempo" e chiamando in causa le istituzioni locali. (ANSA).