Minaccia donna con coltello e la violenta, arrestato 51enne

(ANSA) - BARI, 22 SET - Avrebbe costretto una giovane donna, dietro minaccia di un coltello a serramanico, a seguirlo in un rudere abbandonato, alla periferia di Barletta, per avere un rapporto sessuale. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 51enne di nazionalità tunisina per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. I fatti risalgono all'agosto scorso.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Trani, sono partite dopo la denuncia della presunta vittima. Il racconto della donna è stato confermato da riscontri documentali e individuazione fotografica, fino all'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale.

Sul 51enne arrestato pendeva già un decreto di espulsione. L'uomo viveva di espedienti, dormendo in un casolare abbandonato a ridosso della litoranea di Ponente, d'estate affollata di ragazzi che frequentano i tanti locali della zona. La vittima - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - era sola e conosceva il suo aggressore.