Fiabe della tradizione orale in tre castelli della Puglia

(ANSA) - BARI, 22 SET - Tre spettacoli in altrettanti castelli pugliesi, per un fine settimana letteralmente fiabesco: è il progetto "Fiabe nei castelli" che mette in scena sette fiabe della tradizione orale locale in una selezione del drammaturgo e regista Michele Santeramo, dall'antologia curata da Giovanni Battista Bronzini e Giuseppe Cassieri. E' in programma nel Castello di Manfredonia (24 settembre, ore 16:30) a Castel del Monte (Andria, 25 settembre, ore 19:00) e al Castello Svevo di Trani (26 settembre, ore 11:00).

Si tratta di una produzione Fidelio, promossa dall'Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi del Ministero della Cultura (Icbsa), con la Direzione regionale Musei della Puglia, inserita tra le iniziative delle Giornate europee del Patrimonio 2021.

Le sette fiabe - "La felicità", "L'Idiota", "Il Pan d'oro", "Chi male fa male aspetti", "La scelta crudele", "Affari di cuore", "L'orco e le galline" - sono raccontate in forma scenica dagli attori Michele Cipriani e Dalila de Marco. Sul palco, un tronco di ulivo al quale un uomo è legato per una caviglia, le mani coperte da stoffe che gli impediscono di usarle per liberarsi dalla corda. Interventi di danza a cura di Res Extensa, coreografie di Elisa Barrucchieri con i danzatori Cassandra Bianco e Moreno Guadalupi.

"Fiabe nei Castelli" è la prima parte di un progetto di salvaguardia della tradizione orale italiana, sulla scia di quello intrapreso cinquant'anni fa dall'ex Discoteca di Stato e oggi rilanciato da l'Icbsa per i patrimoni narrativi di Puglia e Basilicata, due territori che, fin dagli anni Cinquanta, rappresentano luoghi privilegiati della ricerca antropologica ed etnomusicologica. Ingresso con prenotazione e Green pass: tel.

06 68406982/83 (lunedì-venerdì ore 9:00-13:00) e fiabedipuglia@beniculturali.it (ANSA).