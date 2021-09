Musica: Trani omaggia il tango di Astor Piazzolla

(ANSA) - TRANI, 21 SET - Trani rende omaggio al compositore argentino di origini pugliesi Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita, con una rassegna del suo speciale tango in programma da domani al 25 settembre a Palazzo delle Arti Beltrani, con il patrocinio di Ambasciata argentina a Roma e Fundaciòn Astor Piazzolla.

L'iniziativa, chiamata "Piazzolla & Friends", è organizzata dall'Associazione InMovimento di Trani con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Trani. I quattro giorni di eventi saranno interamente dedicati ad Astor Piazzolla, compositore di oltre 3.000 brani che spaziano dal "nuevo tango" al jazz. Vi parteciperanno artisti come Alessandro Quarta, Daniel Binelli, Polly Ferman, Victor Villena, Sabrina Condello e un gran finale: lo spettacolo "Sognando Piazzolla" con l'orchestra dei Tango Sonos e i ballerini Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano.

La rassegna, alla sua prima edizione - ma Trani dedica anche un festival al tango - vuole rinsaldare il legame tra l'Argentina e la città pugliese da dove partì il nonno paterno di Astor Piazzolla, pescatore. A Piazzolla, compositore e polistrumentista che ha rivoluzionato il tango. è intitolato dal 2008 l'aeroporto di Mar del Plata, città argentina di nascita, mentre nel 2013 Masso Sassorosso, cittadina toscana da dove proveniva la famiglia materna, gli ha dedicato una piazzetta. A Trani c'è via Astor Piazzolla e a lui è dedicata anche la grancassa della villa comunale.

Gli spettacoli si terranno all'aperto con obbligo di prenotazione, Green pass e mascherina. Info: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/event/piazzolla-friends/ . (ANSA).