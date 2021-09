Consiglio Puglia abroga Trattamento fine mandato a unanimità

(ANSA) - BARI, 21 SET - All'unanimità il Consiglio regionale pugliese, dopo una lunga discussione in Aula, ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra e ha abrogato il Trattamento di fine mandtato (Tfm) che era stato reintrodotto lo scorso 27 luglio. Hanno votato a favore tutti i 34 consiglieri presenti. Assente per motivi famigliari il governatore pugliese Michele Emiliano che per questo - come comunicato in Aula dalla presidente del Consiglio Loredana Capone - aveva chiesto di discutere l'abolizione del Trattamento di fine mandato il prossimo 27 settembre. L'abrogazione del Tfm prevede anche la retroattività, quindi l'assegno di fine mandato sarà negato anche a coloro che hanno nel frattempo già depositato la richiesta.

Non è stato invece accolto un secondo emendamento, di Fratelli d'Italia, col quale si chiedeva la cancellazione di tutte le nomine fatte dalla Giunta Emiliano nelle società partecipate, e dei consiglieri dello stesso presidente. Per protestare contro la mancata approvazione di quest'ultimo emendamento, Fdi ha abbandonato l'Aula. (ANSA).