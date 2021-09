Aerospazio: Mam, oltre 1.200 richieste di partecipazione

(ANSA) - BARI, 21 SET - Oltre 1.200 richieste di accredito da tutta Europa e non solo: comincia domani, 22 settembre, all'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie, in provincia di Taranto, il "Mediterranean Aerospace Matching (Mam)", il primo evento internazionale aerospaziale ideato e organizzato in Puglia. Tra le presenze internazionali e le dimostrazioni di volo, sarà possibile seguire gli eventi anche in streaming sul sito del Distretto tecnologico aerospaziale.

Sostenuto dalla Regione Puglia, all'appuntamento si annunciano le più importanti multinazionali al mondo di settore, alte cariche istituzionali: i Ministeri degli Affari Esteri e delle Infrastrutture, le Agenzie spaziali italiana ed europea Asi ed Esa, l'Enac (Ente nazionale per l'Aviazione civile), l'agenzia Ice, oltre a startup e pmi innovative nel campo aerospaziale.

Anche la Regione Puglia sarà presente con le sue agenzie e partecipate Arti e Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, le Università pugliesi, il Politecnico di Bari e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta).

Sono attesi più di 90 relatori nazionali e internazionali, 11 panel, una dozzina di dimostrazioni di volo, con l'obiettivo di "costruire il nostro futuro" - si legge in una nota diffusa dalla Regione Puglia - attraverso le nuove frontiere dell'aerospazio.

La prima giornata del Mam sarà caratterizzata anche da 6 dimostrazioni in volo dedicate principalmente al controllo e alla gestione degli accessi ed alla sorveglianza di confini e territori. Oltre alla parte convegnistica, la manifestazione conta la presenza di 18 stand fisici, 70 stand virtuali, 5 grandi imprese, 25 startup e 18 Pmi innovative.

Per accreditarsi https://www.medaerospace.it/registrazione (visitatori e stampa con Green pass) e streaming https://www.medaerospace.it/diretta-streaming. (ANSA).