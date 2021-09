A Foggia la 'Bottega Solidale', gestita da giovani disabili

(ANSA) - FOGGIA, 21 SET - Nasce a Foggia, in via Alcide de Gasperi, la "Nuova Bottega Solidale", un laboratorio artigianale interamente gestito da 20 ragazzi diversamente abili. Si tratta di una iniziativa realizzata dall'Assori Onlus con i finanziamenti della fondazione Terzo Pilastro internazionale.

La bottega espone bomboniere e lavori artigianali realizzati dai ragazzi. "Chi vorrà questi prodotti - spiega Assori Onlus - potrà dimostrare volontariamente il proprio sostegno solidale a questa nuova attività". Secondo il presidente dell'associazione, Costanzo Mastrangelo, questa bottega "è uno spiraglio per questi ragazzi di vita reale e di benessere psicosociale: i diversamente abili diventano i protagonisti, motore di economia di cultura e innovazione". Ci sarà chi si occupa del rapporto con i clienti, altri seguiranno l'accoglienza e altri ancora faranno in modo di far quadrare i conti della bottega. (ANSA).