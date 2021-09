Violenza donne: Puglia, decennale Giornata contro Solitudini

(ANSA) - BARI, 20 SET - Compie 10 anni la Giornata contro Le Solitudini e le violenze di genere, istituita dalla Regione Puglia su richiesta di Giraffa Onlus e su idea di Daniela Baldassarra che, per l'occasione, dedica all'argomento una "lezione semiseria" lunedì 27 settembre, evento online alle ore 10:00 (prenotazioni info@giraffaonlus.it).

Con il monologo "Dante è Connesso", Daniela Baldassarra offre "un excursus letterario - si legge in una presentazione - ma soprattutto una lezione semiseria sulle differenze di genere e sulle dinamiche della violenza di genere, attraverso un viaggio che parte dalla Divina Commedia per attraversare la Bibbia e alcuni celebri romanzi della nostra cultura classica. Rilettura umoristica del V Canto dell'Inferno dantesco (il celebre canto di Paolo & Francesca) con particolare attenzione alle figure femminili e ai loro significati che si trovano a vivere le solitudini". All'evento ha aderito il Cug (Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Altre informazioni su: https://www.facebook.com/events/2962509770669405?ref=newsfeed (ANSA).