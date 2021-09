Vaccini: in Puglia aumentano prenotazioni, nel Barese +60%

(ANSA) - BARI, 20 SET - Aumentano le richieste di prime dosi anti Covid in Puglia, a Bari e provincia, ad esempio, si è registrato un aumento di prenotazioni del 60% nella sola giornata di venerdì, con un balzo da 700 a 1200. A Brindisi, sempre venerdì scorso sono state circa 160 le prenotazioni in più e nel fine settimana 300 prenotazioni. A Foggia la scorsa settimana si è registrato un aumento del 25% delle prenotazioni; a Lecce all'Open day di sabato scorso si sono presentate 350 persone. Complessivamente sono 5.679.926 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia, l'88.8 % di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, cioè 6.396.325.

(ANSA).