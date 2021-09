Scuola: doppi turni a Bari, ma 'finalmente ragazzi in aula'

(ANSA) - BARI, 20 SET - Primo giorno di scuola in Puglia con la sola provincia di Bari dove, per evitare assembramenti sui mezzi di trasporto, sono stati predisposti ingressi scaglionati per gli istituti secondari di secondo grado: il 75% alle 8 e il 25% alle 9.40.

Nel liceo classico Quinto Orazio Flacco la dirigente Rosaria Gioncada ha organizzato i doppi turni convocando per il primo turno il triennio e per il secondo turno i ragazzi del biennio.

"E' una emozione grandissima dopo due anni in dad - dice - , è un giorno di festa perché finalmente i ragazzi sono con noi, sono tornati a riempire le nostre aule. Siamo pronti per ricominciare. Questo deve essere un messaggio di speranza".

Sulla scelta dei doppi turni spiega: "Lo sperimenteremo, modificando all'occorrenza anche la didattica. Saranno giornate in cui potremo monitorare il sistema per dare anche noi risposte, rimodulando le attività extracurricolari. Quello che faremo - aggiunge la preside - sarà sempre a favore dei ragazzi e della didattica". Ad una ipotesi di nuove chiusure e di ritorno in dad "non ci voglio pensare" dice.

All'ingresso i ragazzi, tutti con la mascherina e distanziati, consegnano una autodichiarazione che certifica l'assenza di sintomi Covid o contatti recenti con positivi. Gli studenti si dicono "positivi ed emozionati. La scuola in presenza ci è mancata". Il papà di una ragazza del quarto ginnasio, che ha accompagnato la figlia nel suo primo giorno, commenta la scelta dei doppi turni: "immagino che sia una necessità temporanea - dice - e anche qualche disagio rispetto agli effetti deleteri della dad credo sia accettabile. Questi ragazzi hanno bisogno di socializzazione". (ANSA).