Puglia: Conte, tfm sarà abrogato e ci sarà nuova norma

(ANSA) - SAN NICANDRO GARGANICO, 19 SET - "Il M5s sarà in prima fila per eliminare quella norma e introdurre una norma che sia compatibile anche con i nostri principi e valori". Lo ha detto il leader pentastellato Giuseppe Conte intervenendo sulla polemica nata dopo che il Consiglio regionale della Puglia ha reintrodotto il trattamento fine mandato per i consiglieri pugliesi, norma che dovrebbe essere modificata dall'Aula il 21 settembre.

"Ci siamo resi conto - ha aggiunto - che quell'emendamento, per le implicazioni che comportava, non era accettabile, quindi abbiamo convenuto tutti che venga abrogato quel trattamento di fine mandato così come era stato da ultimo approvato. Va, invece, reimpostato un discorso completamente nuovo". (ANSA).