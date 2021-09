Covid: 156 casi e nessun decesso in Puglia

(ANSA) - BARI, 18 SET - Oggi sabato 18 settembre in Puglia sono stati registrati 156 casi su 15.194 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,02%. Nessun decesso è stato segnalato.

I nuovi positivi sono 55 in provincia di Bari, 28 nel Brindisino, 25 nel Leccese, 19 nel Foggiano, 18 nel Tarantino, 11 nella provincia Bat, 1 residente fuori regione, mentre 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.525.679 test e sono 3.231 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 267.037 e sono 257.042 i pazienti guariti. (ANSA).