Scuola: Aziende trasporto Puglia, da istituti mancano i dati

(ANSA) - BARI, 17 SET - "Nonostante tutti gli sforzi e le richieste inviate agli Istituti scolastici del Barese, alle 14 di oggi non abbiamo ancora ricevuto i dati che ci servono per programmare un'offerta dei servizi che garantisca a pieno la soddisfazione della domanda". Lo dichiara Matteo Colamussi, presidente di Asstra Puglia e Basilicata, l'associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico. A Bari e provincia la prefettura, per evitare sovraffollamento sui mezzi di trasporto, ha optato per il doppio turno tra le proteste dei presidi e sindacati. "Comprendo - prosegue - che per tutti noi è difficile organizzare e conciliare le varie esigenze, ma senza quei dati lunedì le responsabilità di eventuali disservizi non saranno certo dei gestori di trasporto pubblico locale. Questo atteggiamento ostile lo trovo davvero vergognoso ed irresponsabile". (ANSA).