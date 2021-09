Covid: Gimbe, in Puglia -15,3% nuovi contagi dall'8 al 14/9

(ANSA) - BARI, 16 SET - Prosegue il calo della curva dei contagi Covid in Puglia e migliora ancora la situazione: nella settimana dall'8 al 14 settembre, secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, c'è stata una riduzione dei nuovi casi del 15,3% rispetto a sette giorni prima. I "casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti" sono 91; sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%). Nella settimana analizzata, la provincia con più contagi è quella Barletta-Andria-Trani, con 54 nuovi casi; seguono Lecce (42); Brindisi (31); Foggia (28); Bari (25) e Taranto (16). (ANSA).