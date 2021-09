Tokyo: oro marcia Palmisano, 'è stata un'Italia fantastica'

(ANSA) - BARI, 15 SET - "Questa Olimpiade ci ha dimostrato che niente è impossibile, tutti noi azzurri abbiamo dato il massimo e lo hanno dimostrato i record italiani, i record nazionali, le medaglie. È stata un'Italia fantastica, i limiti sono davvero solamente nella mente". Così Antonella Palmisano, 30enne di Mottola, medaglia d'oro nella marcia femminile dei 20 km alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta ha partecipato con gli altri campioni olimpici pugliesi ad una cerimonia organizzata dalla Regione Puglia, chiamata "Orgoglio pugliese".

Parlando della medaglia vinta a sole 24 ore dall'altro oro nella marcia maschile per l'Italia, vinto da Massimo Stano, 29enne anche lui pugliese di Palo del Colle, "ho ancora i brividi - ha detto Palmisano - , non credevo fosse possibile, eravamo entrambi convinti ma vincere due ori così, abbiamo scritto la storia". Ha ricordato gli ultimi 4 chilometri della gara, quelli nei quali ha "realizzato di poter vincere" e nei quali dice di aver "pensato a tantissime cose, alle persone che mi sono state accanto, a quanta gente a casa stava piangendo e poi al sogno di tagliare il traguardo con la nostra bandiera".

Pensa già al futuro Vito Dell'Aquila, 20enne di Mesagne, oro nel taekwondo, prima medaglia italiana a Tokyo. "Il mio sogno è qualificarmi e vincere magari una medaglia A Parigi" e "nel medio termine il mondiale. Ho una lunga carriera davanti, quindi un oro olimpico non basta". La "priorità" è il taekwondo, ma Dell'Aquila si iscriverà alla facoltà di scienze della comunicazione perché non nasconde l'altro suo sogno: "diventare giornalista sportivo". (ANSA).