Ruba un cellulare, arrestato dai Carabinieri a Matera

(ANSA) - MATERA, 15 SET - Con l'accusa di furto aggravato di un telefono cellulare, a Matera, un uomo di 57 anni, originario della provincia di Bari, è stato arrestato dai Carabinieri.

L'uomo ha rubato il cellulare che era stato lasciato in carica in un'automobile parcheggiata, senza essere stata chiusa, nei pressi dell'ospedale Madonna delle Grazie, ma è stato notato da alcuni passanti che hanno avvertito il 112. Poco dopo il 57enne è stato fermato e trovato in possesso del telefonino che è stato restituito al proprietario: l'uomo è stato arrestato.

