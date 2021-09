I Dialoghi di Trani, 20/a edizione di Sostenibilità Sociale

(ANSA) - TRANI, 14 SET - Al via I Dialoghi di Trani, ventesima edizione dedicata alla "sostenibilità sociale" (16-19 settembre), con un omaggio al sociologo Franco Cassano e al suo Pensiero Meridiano per un Sud protagonista. Al centro anche la lotta al caporalato con il camerunense Yvan Sagnet, giustizia sociale e welfare con Ferruccio De Bortoli e l'economista Fabrizio Barca. Poi il centenario del Pci con Luciano Canfora, Ezio Mauro e Simona Maggiorelli, direttrice di Left: "svolte a sinistra" puntando a un superamento della frammentazione.

Si comincia con una tavola rotonda dell'Ordine degli Architetti della provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), con il Politecnico di Bari sul tema "Architettura e Artigianato 4.0".

In piazza Duomo il Tripode, un padiglione progettato dall'architetto Giuseppe Fallacara come "presidio dei libri".

Attesi, altrove, il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, e il presidente degli Architetti Bat, Paolo D'Addato.

Si chiude il 19 settembre con una Lectio di Piero Dorfles, "Il mito di Ulisse da Dante a Primo Levi", subito dopo quella di Gustavo Zagrebelsky dedicata al Qohelet e alle "vanità".

In mezzo tanti appuntamenti, come AsviS che invita al laboratorio virtuale di Rosa De Pasquale sull'educazione alla sostenibilità. O l'uguaglianza di genere (con Dacia Maraini in collegamento e Giovanna Botteri, tra le altre) e "Il senso della vita", un confronto con Luigi Manconi, mons.Vincenzo Paglia e Pietro del Soldà. Poi il procuratore di Catanzato Nicola Gratteri, il costituzionalista Giovanni Maria Flick e, tra gli altri, Luigi De Laurentiis, i rettori universitari Stefano Bronzini (Bari) e Pierpaolo Limone (Foggia), il caporedattore della Tgr Puglia Giancarlo Fiume, Massimo Bray, Simonetta Dellomonaco, il regista Danilo Caputo. Ingresso gratuito su prenotazione con obbligo di Green pass. Info: wwww.idialoghiditrani.com. (ANSA).