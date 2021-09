Festival Lectorinfabula, a Conversano 'il tempo degli eroi'

(ANSA) - BARI, 14 SET - Con più di 100 eventi gratuiti e in presenza, dal 20 al 26 settembre nel centro storico di Conversano (Bari), il festival 'Lectorinfabula' darà spazio a 200 ospiti con dibattiti, confronti, presentazioni di libri e interviste, workshop, musica e letture dal vivo.

"'Il tempo degli eroi' è il tema scelto per quest'anno - spiega il direttore scientifico del festival, Filippo Giannuzzi - e rappresenta una riflessione su quello che è accaduto, in un momento in cui le scelte diventano molto importanti". Non è un caso - sottolineano gli organizzatori - lo spazio dedicato al centenario della morte di un "eroe dei tempi recenti: Giuseppe Di Vagno". "Ci chiederemo se abbiamo bisogno di eroi - afferma Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione Di Vagno - medici, infermieri, insegnanti, rider, tutti hanno messo in gioco la loro vita".

Sei gli appuntamenti che rientrano nel programma del centenario della morte di Giuseppe Di Vagno, il 24 e 25 settembre. Il 24 a Conversano si terrà il convegno "Il lascito di Giuseppe Di Vagno: tra storia e contemporaneità". Il 25 settembre sarà la giornata della commemorazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che assisterà alla lectio magistralis del professor Paolo Bagnoli, intitolata "L'assassinio di Giuseppe Di Vagno per l'Italia di oggi". Il programma si aprirà con gli appuntamenti della Scuola per la Buona Politica, organizzata in collaborazione con il dipartimento Scienze Politiche Università degli Studi di Bari diretto da Giuseppe Moro, coordinata da Patrizia Calefato sul tema "Eroi ed antieroi dell'informazione". Tra gli altri eventi in programma, 'Il Piacere di lavorare' con la partecipazione della sottosegretaria alle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, e dei professori Pietro Ichino, Rita Querzè Roberto Voza e Maurizio Del Conte. Info su 'lectorinfabula.eu'. (ANSA).