Cinema: Bif&st nel miglio teatri Bari,da Castellitto a Banfi

(ANSA) - BARI, 13 SET - Il Bif&st, Bari international film festival, in programma dal 25 settembre al 2 ottobre, torna al format pre-pandemia, con gli eventi con il pubblico al chiuso, nel "miglio" dei quattro teatri baresi Petruzzelli, Margherita, Piccinni e Kursaal. Sono otto le anteprime internazionali in rassegna: apre "Il materiale emotivo" di Sergio Castellitto, con soggetto di Ettore Scola, con gli attori Berenice Bejo e Matilda De Angelis, e chiude "Marilyn ha gli occhi neri" di Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Il Federico Fellini Platinum Awards for Cinematic Excellence sarà conferito a Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution, al regista Carlos Saura, all'attrice Helen Mirren e al regista Taylor Hackford, al regista Gianfranco Rosi e all'attrice Micaela Ramazzotti. A Vittorio Storaro e Lino Banfi il premio Bif&st alla carriera. La mattina tornano le masterclass nel teatro Petruzzelli e tornano anche i laboratori sui mestieri del cinema. Tra i "docenti" ci saranno il regista barese Alessandro Piva e la attrice e cantante Lina Sastri. Per la sezione "panorama internazionale" saranno in concorso 12 film. La giuria sarà presieduta dal regista Roberto Faenza.

Tra gli eventi speciali in programma ci sarà il 27 settembre una performance dell'attore e regista Gabriele Lavia, che avrebbe dovuto portare al Bif&st il suo nuovo film "L'uomo dal fiore in bocca" che però non è ancora pronto. Per questo si esibirà dal vivo con una performance che gioca col titolo della novella di Pirandello, "L'uomo senza il fiore in bocca".

Infine, una mostra fotografica sarà dedicata a Ettore Scola, presidente onorario del festival, a 90 anni dalla nascita e a 5 dalla sua morte, con 60 immagini della presenza a Bari del regista dal 2009 al 2015. (ANSA).